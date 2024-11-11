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ДТП в Минске: Ford не уступил дорогу маршрутке

ДТП с участием маршрутного такси произошло в Минске. Утром женщина 64 лет за рулем автомобиля Ford, выезжая с прилегающей территории дома по улице Богдановича, при развороте не уступила дорогу маршрутке, которая двигалась по главной дороге. Произошло столкновение.

На месте работала следственно-оперативная группа. ГАИ напоминает, что при выезде из жилой и пешеходной зон, парковок, водители должны уступить дорогу и транспорту, и пешеходам.

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