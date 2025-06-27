ДТП в Минском районе: четверо погибших, в том числе и дети

Смертельное ДТП под Минском: погибли четверо, в том числе дети. Трагедия случилась возле деревни Слободщина.



28 июня около 5:20 на дороге М2 Минск - Национальный аэропорт Минск вблизи деревни Слободщина 25-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Skoda. В результате ДТП четыре пассажира Skoda (две женщины и две девочки) погибли. Водителю оказывается медицинская помощь.

Как рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома, погибшие - граждане России (девочки 7 и 13 лет, их мама 43 лет и бабушка 75 лет). Результат освидетельствования водителя Mercedes - 1,67 промилле на прерванном выдохе. Взята кровь на анализ.