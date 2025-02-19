Два должностных лица льноперерабатывающих предприятий в Орше задержаны за взятки

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Прокуратура Витебской области направила в суд Оршанского района и Орши уголовное дело по обвинению двух должностных лиц льноперерабатывающих предприятий в даче и получении взяток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Как рассказали в прокуратуре, заместитель начальника структурного подразделения одного из предприятий за организацию внеочередных и бесперебойных отгрузок льняной продукции в адрес коммерческой структуры и сведения о планируемом повышении стоимости поставляемой продукции с октября 2023 года по июль 2024 года в несколько этапов принял от директора коммерческого предприятия в качестве взятки около 2,5 тыс. долларов.

Он же за организацию поставки в адрес другой компании требуемых объемов льняной продукции, в том числе при наличии у этой компании просроченной дебиторской задолженности, с февраля по апрель 2024 года принял от заместителя директора по финансовым вопросам взятку в размере 60 тыс. российских рублей и 1 тыс. белорусских рублей. Взяткодатель по этому эпизоду от уголовной ответственности освобожден, поскольку после дачи взятки добровольно заявил о преступлении и активно способствовал его расследованию и раскрытию.

"Согласно примечанию к ст.431 Уголовного кодекса, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию или расследованию преступления", - пояснили в прокуратуре.