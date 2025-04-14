Два землетрясения произошло у побережья Курил

"Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане 15 апреля. Его эпицентр находился в 60 км южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг - на глубине 59 км", - рассказала собеседница агентства.

В этот же день у побережья северных Курил в Тихом океане тоже произошло землетрясение "Его магнитуда составила 4,2, а эпицентр находился в 164 км южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 42 км", - рассказала Елена Семенова. Тревога в связи с возможным цунами не объявлялась.