Две, затем еще пять. В Минске на пр.Машерова столкнулись несколько легковушек

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В Минске на пр. Машерова столкнулись несколько легковушек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как рассказали в ведомстве, по предварительной информации, сегодня около 17.00 на пересечении пр. Победителей с пр. Машерова произошло столкновение двух легковушек. Через некоторое время в соседней полосе из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение пяти автомобилей.
В результате ДТП люди не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения.
В ГАИ обратились с призывом к водителям быть внимательными и осмотрительными на дорогах.