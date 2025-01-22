Две, затем еще пять. В Минске на пр.Машерова столкнулись несколько легковушек

В Минске на пр. Машерова столкнулись несколько легковушек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в ведомстве, по предварительной информации, сегодня около 17.00 на пересечении пр. Победителей с пр. Машерова произошло столкновение двух легковушек. Через некоторое время в соседней полосе из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение пяти автомобилей.

В результате ДТП люди не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения.