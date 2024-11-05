В одно из отделений банка в Минске обратились двое мужчин, чтобы обменять купюры номиналом 50 евро. Однако в ходе осмотра подлинность денежного билета у кассира валютно-обменного пункта вызвала сомнения, о чем она сообщила в милицию. Для разъяснения ситуации к делу привлекли экспертов.

И уже после мужчины рассказали милиционеру, что нашли купюру в траве в парке. О том, что она может быть поддельной, они не догадывались.