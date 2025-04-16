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ФСБ РФ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области
Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что теракт готовился по указанию украинского куратора. Двое выходцев из Средней Азии, которые намеревались его совершить, нейтрализованы при попытке задержания.
"В Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии - приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ", - указали в ЦОС.
Иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсионно-террористического акта.