Глава федерации бокса ДНР Саркисян умер в больнице от последствий взрыва в ЖК "Алые паруса"

Фото: Федерация Бокса ДНР

Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице от травм, полученных в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Саркисян умер в больнице", - сказал собеседник агентства. Информацию о смерти также подтвердили в его окружении, а также мэр Горловки Иван Приходько. Ранее сообщалось, что Армен Саркисян перенес клиническую смерть и был подключен к ИВЛ.

Утром 3 февраля на Авиационной улице в жилом комплексе "Алые паруса" прогремел взрыв. По информации, один из жильцов, находясь в сопровождении охраны, вошел в подъезд, после чего раздался мощный взрыв.

По данным СМИ, покушение могло быть направлено на Армена Саркисяна. Владельцы квартиры, где жил пострадавший, подтвердили, что сдавали жилье Армену Саркисяну. Первоначально сообщалось о его смерти, однако позже появились сведения о том, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Эксперты и свидетели сообщают, что взрывное устройство сработало в лифтовом холле.

Возбуждено уголовное дело по статье, касающейся убийства и покушения на убийство двух или более человек. В случае, если в ходе расследования будет выявлен украинский след, дело может быть переквалифицировано на статью о теракте. Ранее Армен Саркисян был объявлен в розыск в Украине как один из лидеров донецкого ополчения.