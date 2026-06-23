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Горный обвал парализовал движение в Дагестане

Мощный скальный обвал произошел в Дагестане. Каменные валуны рухнули на проезжую часть одной из ключевых трасс регионального значения, буквально уничтожив защитное дорожное ограждение всего в нескольких метрах от проезжавших авто.

По информации "Дагестанавтодор", в настоящее время движение всех видов транспорта на аварийном участке перекрыто.

Ситуация остается тяжелой из-за непрекращающегося схода камней и угрозы новых обрушений. Для водителей организованы альтернативные маршруты объезда.

Разделы:

ПроисшествияРоссия

Теги:

Дагестан