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Горный обвал парализовал движение в Дагестане
Автор:Редакция news.by
Мощный скальный обвал произошел в Дагестане. Каменные валуны рухнули на проезжую часть одной из ключевых трасс регионального значения, буквально уничтожив защитное дорожное ограждение всего в нескольких метрах от проезжавших авто.
По информации "Дагестанавтодор", в настоящее время движение всех видов транспорта на аварийном участке перекрыто.
Ситуация остается тяжелой из-за непрекращающегося схода камней и угрозы новых обрушений. Для водителей организованы альтернативные маршруты объезда.