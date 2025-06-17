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ГПК: 74 мигранта погибли за все время на границе от рук западных силовиков
Жертвами миграционного геноцида западных силовиков стали 74 человека, сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
Люди, которые идут якобы в цивилизованную Европу, сталкиваются со зверствами на границе. Часть из них гибнет, а после тела подкидывают на белорусскую территорию. Больше всего погибших обнаружено на границе с Латвией - 33 человека. С польской территорией - 28 погибших, с литовской - 13. Это приведенные данные с начала миграционного кризиса.
Европейские силовики регулярно избивают и калечат людей вблизи белорусской границы. Следственный комитет Беларуси сейчас расследует три уголовных дела в отношении польских, латвийских и литовских должностных лиц.
На данный момент пострадавшими признаны 350 человек. Больше половины избиений фиксируются именно на польской территории (там пострадавшими признаны 225 человек), а на латвийской - почти 90, литовской - более 30.