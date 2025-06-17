ГПК: 74 мигранта погибли за все время на границе от рук западных силовиков

Люди, которые идут якобы в цивилизованную Европу, сталкиваются со зверствами на границе. Часть из них гибнет, а после тела подкидывают на белорусскую территорию. Больше всего погибших обнаружено на границе с Латвией - 33 человека. С польской территорией - 28 погибших, с литовской - 13. Это приведенные данные с начала миграционного кризиса.