Украинский экстремист пытался попасть в Россию через Беларусь

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Белорусские силовики задержали членов преступной группы, которые планировали создать экстремистские ячейки в России.

У оперативников Полоцкого погранотряда появилась информация о нарушении госграницы на латвийском направлении. В условленное время гражданин Украины действительно перелез через латвийское заграждение - за ним стали наблюдать, чтобы выйти на сообщника. Уже в деревне Янино пограничники при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали обоих мужчин.

В последующем в Новополоцке взяли еще двух пособников, которые помогали иностранцу попасть в нашу страну.

Установлено, что украинцу запрещен въезд в Россию и Беларусь. А в РФ он пытался попасть, чтобы развернуть там экстремистскую деятельность.

В отношении его пособников из Беларуси возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Судьбой экстремиста занимаются компетентные органы.