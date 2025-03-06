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Украинский экстремист пытался попасть в Россию через Беларусь
Белорусские силовики задержали членов преступной группы, которые планировали создать экстремистские ячейки в России.
У оперативников Полоцкого погранотряда появилась информация о нарушении госграницы на латвийском направлении. В условленное время гражданин Украины действительно перелез через латвийское заграждение - за ним стали наблюдать, чтобы выйти на сообщника. Уже в деревне Янино пограничники при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали обоих мужчин.
В последующем в Новополоцке взяли еще двух пособников, которые помогали иностранцу попасть в нашу страну.
Установлено, что украинцу запрещен въезд в Россию и Беларусь. А в РФ он пытался попасть, чтобы развернуть там экстремистскую деятельность.
В отношении его пособников из Беларуси возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Судьбой экстремиста занимаются компетентные органы.
Скриншот видео ГПК