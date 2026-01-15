3.71 BYN
Грабители в Воронеже подожгли почтовое отделение, чтобы скрыть кражу почти 60 млн рублей
Автор:Редакция news.by
В Воронеже чтобы скрыть кражу почти 60 млн рублей, грабители подожгли почтовое отделение.
Однако интуиция и профессионализм полицейских оказались сильнее конспирации преступников, комментирует это дело МВД России и публикует кадры оперативной съемки. Не исключено, что к ограблению может быть причастна руководитель почты. Женщина была задержана в тот момент, когда пыталась скрыться. В салоне ее авто оперативники обнаружили свыше 2 млн российских рублей.