Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Грабители в Воронеже подожгли почтовое отделение, чтобы скрыть кражу почти 60 млн рублей

В Воронеже чтобы скрыть кражу почти 60 млн рублей, грабители подожгли почтовое отделение. 

Однако интуиция и профессионализм полицейских оказались сильнее конспирации преступников, комментирует это дело МВД России и публикует кадры оперативной съемки. Не исключено, что к ограблению может быть причастна руководитель почты. Женщина была задержана в тот момент, когда пыталась скрыться. В салоне ее авто оперативники обнаружили свыше 2 млн российских рублей.

Разделы:

Происшествия

Теги:

Зона Х