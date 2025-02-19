Иностранец пытался ввезти из Литвы в Беларусь 25 кг гашиша - наркотик был спрятан в газовых баллонах

25 кило гашиша житель Германии попытался ввезти на территорию ЕАЭС из Литвы. Наркотик он спрятал в два газовых баллона.

42-летний мужчина ехал на легковом "опеле" через пункт пропуска "Бенякони". Он подал декларацию на временный ввоз своего авто, а также сообщил: больше товаров, которые необходимо декларировать, нет.

Тем не менее таможенники информацию решили проверить и отправили машину на дополнительный осмотр.