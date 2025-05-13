Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах образовало шлейф из пепла высотой 4,5 км

Извержение вулкана Канлаон, расположенного на острове Негрос (Филиппины), привело к образованию объемного шлейфа из вулканического пепла высотой 4,5 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

"Согласно сейсмическим и инфразвуковым данным, извержение длилось пять минут. В результате образовался сероватый объемный шлейф, который поднялся примерно на 4,5 км над жерлом. Органы гражданской авиации должны рекомендовать пилотам избегать полетов вблизи вершины вулкана, поскольку пепел от любого внезапного извержения может быть опасен для самолетов", - говорится в сообщении.

В районе вулкана Канлаон объявлен третий уровень опасности из пяти, в связи с чем институт сейсмологии рекомендовали людям покинуть зону в радиусе 6 км от кратера. В то же время местные власти должны подготовиться к дальнейшей эвакуации населения, если того потребует ситуация, указали вулканологи.