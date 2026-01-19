Хакер-самоучка задержан в Бресте

"На протяжении длительного времени фигурант использовал и распространял троянское программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного доступа к компьютерным системам и хищения персональных данных пользователей, включая учетные записи, банковскую информацию и сведения о криптокошельках. Похищенные данные злоумышленник реализовывал в теневом сегменте сети интернета. По предварительной оценке потерпевшими стали более трех тысяч граждан стран СНГ и Европы, в том числе белорусы. А общая сумма незаконного дохода превысила десятки тысяч долларов США. Проводится мероприятие по установлению всех эпизодов противоправной деятельности, а также иных потерпевших".