Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по зданию Минобороны Израиля

Фото AFP

Йеменские хуситы (движение "Ансар Аллах") атаковали израильское оборонное ведомство в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Это уже второй ракетный удар хуситов по Израилю за последние 12 часов. "Ракета достигла своей цели, системы перехвата не смогли ее отследить", - сказал Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

13 января представитель хуситов заявлял о ракетном ударе по "критически важной цели" в Тель-Авиве. В то же время израильская армия заявила, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства страны.