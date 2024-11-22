ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЧПЗона X

Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по зданию Минобороны Израиля

Изображение
Фото AFP

Йеменские хуситы (движение "Ансар Аллах") атаковали израильское оборонное ведомство в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Это уже второй ракетный удар хуситов по Израилю за последние 12 часов. "Ракета достигла своей цели, системы перехвата не смогли ее отследить", - сказал Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

13 января представитель хуситов заявлял о ракетном ударе по "критически важной цели" в Тель-Авиве. В то же время израильская армия заявила, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства страны.

После эскалации конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В последнее время они регулярно заявляют о ракетных ударах по центральным районам Израиля, включая Тель-Авив и Ашкелон.

Израиль

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все