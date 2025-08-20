3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Конфеты известных марок дельцы производили в гараже в Москве
Автор:Редакция news.by
Конфеты известных марок дельцы производили в гараже в Москвеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9ac22a5-7840-461c-ac49-7a4a5ee1ca01/conversions/78f3b963-05cc-4339-a051-a82cabc9d8d4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9ac22a5-7840-461c-ac49-7a4a5ee1ca01/conversions/78f3b963-05cc-4339-a051-a82cabc9d8d4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9ac22a5-7840-461c-ac49-7a4a5ee1ca01/conversions/78f3b963-05cc-4339-a051-a82cabc9d8d4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9ac22a5-7840-461c-ac49-7a4a5ee1ca01/conversions/78f3b963-05cc-4339-a051-a82cabc9d8d4-xl-___webp_1920.webp 1920w
Сладкий контрафакт изъяли полицейские в Москве. Предприниматели точно вычислили человеческие слабости, на чем и сыграли. Конфеты известных марок дельцы производили в гараже. Изъято оборудование для изготовления лакомства, а также упаковки для него. Задержан, предположительно, организатор криминальный схемы. Его взяли в момент проверочной закупки.
Мужчина привез для реализации 255 килограмм конфет. Что касается каналов сбыта, клиентов подельники искали через объявления на интернет-площадке. Как долго работал подпольный завод, а также всех его сотрудников еще предстоит установить.