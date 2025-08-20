Конфеты известных марок дельцы производили в гараже в Москве

Сладкий контрафакт изъяли полицейские в Москве. Предприниматели точно вычислили человеческие слабости, на чем и сыграли. Конфеты известных марок дельцы производили в гараже. Изъято оборудование для изготовления лакомства, а также упаковки для него. Задержан, предположительно, организатор криминальный схемы. Его взяли в момент проверочной закупки.