Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

Конфеты известных марок дельцы производили в гараже в Москве

Конфеты известных марок дельцы производили в гараже в Москве

Сладкий контрафакт изъяли полицейские в Москве. Предприниматели точно вычислили человеческие слабости, на чем и сыграли. Конфеты известных марок дельцы производили в гараже. Изъято оборудование для изготовления лакомства, а также упаковки для него. Задержан, предположительно, организатор криминальный схемы. Его взяли в момент проверочной закупки.

Мужчина привез для реализации 255 килограмм конфет. Что касается каналов сбыта, клиентов подельники искали через объявления на интернет-площадке. Как долго работал подпольный завод, а также всех его сотрудников еще предстоит установить.

Зона Х