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Койот забрался за прилавок супермаркета в Чикаго и стал поедать продукты

В супермаркете Чикаго сотрудники магазина столкнулись с проблемой, как им выгнать наглого клиента - им оказался кайот.

Непрошеный посетитель забрался за прилавок и стал поедать продукты. Несмотря на все попытки выдворить нахального клиента, у них ничего не получилось. И под удивленный взгляд продавцов гадкий койот снова нырнул в продукты. Как долго этот клиент находился в магазине, не сообщается, но после этого он явно был занесен в список нежелательных посетителей. 

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