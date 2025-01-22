Койот забрался за прилавок супермаркета в Чикаго и стал поедать продукты

Непрошеный посетитель забрался за прилавок и стал поедать продукты. Несмотря на все попытки выдворить нахального клиента, у них ничего не получилось. И под удивленный взгляд продавцов гадкий койот снова нырнул в продукты. Как долго этот клиент находился в магазине, не сообщается, но после этого он явно был занесен в список нежелательных посетителей.