Квартирант оформил на хозяина серию займов
Автор:Редакция news.by
История о доверчивости, как легко она началась, так же быстро и закончилась, но уже уголовным преследованием. В милицию Бобруйска обратился 25-летний местный житель, ему позвонили из микрофинансовой организации с требованием погасить кредиты, которых он не оформлял.
Оперативниками было установлено, что к преступлению причастен 23-летний безработный местный житель. Молодой человек ранее некоторое время проживал в квартире потерпевшего. Воспользовавшись доверием и доступом к мобильному телефону, злоумышленник без ведома владельца оформил на его имя 3 микрозайма. Полученные денежные средства он потратил на личные нужды.