3.72 BYN
2.89 BYN
3.38 BYN
Лиса попыталась стащить у рыбаков весь улов
Автор:Редакция news.by
Лиса-воровка, которая не раз фигурировала в народных рассказах, снова взялась за старое. На этот раз плутовка попалась на краже рыбы.
Будучи голодной, рыжая хищница попыталась стащить у рыбаков весь улов. Вцепившись в самодельные сани, она тащила их до тех пор, пока не была поймана с поличным.
Но даже после этого отдавать свою добычу лиса была не намерена. Она до последнего тянула за веревку, пытаясь все-таки вырвать сани у рыбака.