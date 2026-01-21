Лиса попыталась стащить у рыбаков весь улов

Лиса-воровка, которая не раз фигурировала в народных рассказах, снова взялась за старое. На этот раз плутовка попалась на краже рыбы.

Будучи голодной, рыжая хищница попыталась стащить у рыбаков весь улов. Вцепившись в самодельные сани, она тащила их до тех пор, пока не была поймана с поличным.