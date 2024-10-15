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МАЗ сбил велосипедистку, столкновение авто на МКАД - обзор ДТП
Столбцовский р-н
Водитель МАЗа сбил велосипедистку в Столбцовском районе. Сообщается, что накануне 62-летний житель райцентра за рулем грузовика наехал на 57-летнюю женщину. Она двигалась на велосипеде по краю проезжей части. После ДТП с полученными травмами ее госпитализировали.
Борисов
В этот же день в Борисове водитель Kia сбил несовершеннолетнего пешехода. 17-летний подросток переходил дорогу по зебре. Парень угодил в травматологию.
Минск
ГАИ опубликовали видео инцидента на улице Волгоградской в Минске. Накануне водитель Volkswagen сбил девушку-пешехода. На кадрах видно, что шофер заметил человека на переходе буквально в последний момент. От удара девушку подбросило вверх, после чего она упала на асфальт. Пострадавшую доставили в больницу.
Лидский р-н
Еще один пешеход пострадал на трассе Р11 в Лидском районе. Оторвавшееся колесо сбило с ног пенсионерку. Сообщается, что водитель БМВ выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Оpel. От удара в первом авто отлетело колесо и ударило в женщину-пешехода, которая шла по краю дороги. Пенсионерку доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
Минск
Несоблюдение дистанции привело к аварии на МКАД - там столкнулись сразу 3 авто. ДТП произошло сегодня утром на столичной кольцевой. Предварительно, водители машин не держали дистанцию. В результате образовался паровоз из Opel, Volvo и Skoda. Впрочем, никто не пострадал.
Россия
Настоящий "экшн", достойный кино, показали подростки из российского Подольска. Погоня, стрельба, эффектный взлет и падение. А все началось с того, что тонированная машина не остановилась по требованию ГАИ. Началась погоня, во время которой сотрудникам пришлось стрелять по колесам. При этом в ответ один из пассажиров открыл окно и стал стрелять в инспекторов. В какой-то момент нарушитель не справился с управлением, а авто перевернулось. Выяснилось, что в салоне находились 6 человек, трое из которых подростки. Несмотря на эффектную аварию, никто не пострадал.
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