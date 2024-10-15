МАЗ сбил велосипедистку, столкновение авто на МКАД - обзор ДТП

Столбцовский р-н

Водитель МАЗа сбил велосипедистку в Столбцовском районе. Сообщается, что накануне 62-летний житель райцентра за рулем грузовика наехал на 57-летнюю женщину. Она двигалась на велосипеде по краю проезжей части. После ДТП с полученными травмами ее госпитализировали.

Борисов

В этот же день в Борисове водитель Kia сбил несовершеннолетнего пешехода. 17-летний подросток переходил дорогу по зебре. Парень угодил в травматологию.

Минск

ГАИ опубликовали видео инцидента на улице Волгоградской в Минске. Накануне водитель Volkswagen сбил девушку-пешехода. На кадрах видно, что шофер заметил человека на переходе буквально в последний момент. От удара девушку подбросило вверх, после чего она упала на асфальт. Пострадавшую доставили в больницу.

Лидский р-н

Еще один пешеход пострадал на трассе Р11 в Лидском районе. Оторвавшееся колесо сбило с ног пенсионерку. Сообщается, что водитель БМВ выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Оpel. От удара в первом авто отлетело колесо и ударило в женщину-пешехода, которая шла по краю дороги. Пенсионерку доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

Минск

Несоблюдение дистанции привело к аварии на МКАД - там столкнулись сразу 3 авто. ДТП произошло сегодня утром на столичной кольцевой. Предварительно, водители машин не держали дистанцию. В результате образовался паровоз из Opel, Volvo и Skoda. Впрочем, никто не пострадал.

Россия