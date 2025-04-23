Минчанин купил у знакомого барбера наркотики

Не только стильная стрижка, но и несколько доз психотропа. Так сходил к своему барберу 41-летний мужчина из Минска. Но употребить наркотики "стиляга" с модной прической не успел. Он был задержан в номере отеля. Там же были найдены несколько доз 4-СМС.