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Минчанин купил у знакомого барбера наркотики
Не только стильная стрижка, но и несколько доз психотропа. Так сходил к своему барберу 41-летний мужчина из Минска. Но употребить наркотики "стиляга" с модной прической не успел. Он был задержан в номере отеля. Там же были найдены несколько доз 4-СМС.
Оперативники установили, что наркотик мужчина купил у своего барбера - 30-летнего жителя столицы, который приобрел психотроп у другого клиента (31-летнего минчанина). Оба мужчины также задержаны правоохранителями.