Минчанин предлагал своим "клиентам" инвестировать в криптопроект, а деньги проигрывал в казино
Автор:Редакция news.by
Ущерб более 1 млн рублей. Очередной лжеинвестор под стражей. Следователи устанавливают пострадавших.
На протяжении года минчанин предлагал своим "клиентам" инвестировать в криптопроект. Он заверял в безубыточности вложений и гарантировал получение прибыли. Инвесторы передавали деньги, которые на самом деле фигурант проигрывал в казино (Подробности в видео).