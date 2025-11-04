Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Минчанин предлагал своим "клиентам" инвестировать в криптопроект, а деньги проигрывал в казино

Ущерб более 1 млн рублей. Очередной лжеинвестор под стражей. Следователи устанавливают пострадавших.

На протяжении года минчанин предлагал своим "клиентам" инвестировать в криптопроект. Он заверял в безубыточности вложений и гарантировал получение прибыли. Инвесторы передавали деньги, которые на самом деле фигурант проигрывал в казино (Подробности в видео).

