Минчанин предлагал своим "клиентам" инвестировать в криптопроект, а деньги проигрывал в казино

На протяжении года минчанин предлагал своим "клиентам" инвестировать в криптопроект. Он заверял в безубыточности вложений и гарантировал получение прибыли. Инвесторы передавали деньги, которые на самом деле фигурант проигрывал в казино (Подробности в видео).