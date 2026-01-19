Минчанин присоединился к онлайн-стриму и чуть не потерял 15 тыс. рублей

В тематической группе мессенджера парень познакомился с девушкой. После непродолжительной переписки минчанин предложил встретиться, однако новая знакомая отказалась, аргументируя свое решение занятостью. А позже предложила мужчине присоединиться к онлайн-стриму и прислала ссылку. Заявитель перешел по ней, ввел запрашиваемые данные, в том числе номер мобильного телефона.

После того, как минчанин присоединился к онлайн-трансляции, в мессенджере пришло уведомление. Неизвестный получил доступ к его аккаунту. Далее от девушки поступило сообщение о том, что фото интимного характера, который заявитель отправил ей ранее, она распространит в интернете, если не получит на свой счет 15 тыс. рублей.