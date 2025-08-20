Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Минчанин забрал у друга сначала ключи от квартиры, а после и автомобиль

Продуманный план. Минчанин забрал у друга сначала ключи от квартиры, а после и автомобиль. В милицию за помощью обратился владелец авто, который сообщил о пропаже машины марки Saab. Вскоре сыщики вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Минска.

Зона Х