Минчанин забрал у друга сначала ключи от квартиры, а после и автомобиль
Автор:Редакция news.by
Продуманный план. Минчанин забрал у друга сначала ключи от квартиры, а после и автомобиль. В милицию за помощью обратился владелец авто, который сообщил о пропаже машины марки Saab. Вскоре сыщики вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Минска.