Минчанка ударила супруга ножом в ногу - семейный конфликт закончился трагедией

Семейный конфликт закончился трагедией в Минске. Ссора случилась после того, как супруг выпил и начал оскорблять жену. Напор оскорблений и унижений не остался без ее внимания. В момент, когда женщина нарезала закуски к столу, резко развернулась и ударила супруга ножом в ногу, попав при этом в бедренную артерию.



Рана оказалась серьезной, но пара не придала этому значения. Несмотря на обильное кровотечение, конфликт нарастал с новой силой. Когда мужчине стало плохо, он прилег на кровать.