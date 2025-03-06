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Минчанка ударила супруга ножом в ногу - семейный конфликт закончился трагедией
Семейный конфликт закончился трагедией в Минске. Ссора случилась после того, как супруг выпил и начал оскорблять жену. Напор оскорблений и унижений не остался без ее внимания. В момент, когда женщина нарезала закуски к столу, резко развернулась и ударила супруга ножом в ногу, попав при этом в бедренную артерию.
Рана оказалась серьезной, но пара не придала этому значения. Несмотря на обильное кровотечение, конфликт нарастал с новой силой. Когда мужчине стало плохо, он прилег на кровать.
Позже к женщине пришла ее мать, и они решили посмотреть, как там агрессор, но увидели шокирующую картину. Под одеялом постельные принадлежности были залиты кровью, а сам минчанин лежал без признаков жизни.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.