Мошенники запустили дипфейк с Президентом Беларуси с рекламой инвестиционного скам-проекта

Мошенники запустили фейковое видео с Президентом Беларуси как рекламу инвестиционного скам-проекта. Все выглядит как фрагмент новостного сюжета на канале Белтелерадиокомпании. Таким дипфейком аферисты предлагают вложить деньги в инновационную платформу "ГазИнвест" - якобы для получения дохода от газовой промышленности. Сумму заработка аферисты также озвучили - 180 рублей в день или до 4000 рублей в месяц. Все, что нужно сделать - перейти по фишинговой ссылке и начинать откладывать на мечту или "реинвестировать" деньги.