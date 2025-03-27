Мужчина напал с ножом на людей в центре Амстердама news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3130d5d-46f4-4d62-9a89-6d1340fdf2fc/conversions/95320211-06f5-444e-b11a-d46b7f27b587-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3130d5d-46f4-4d62-9a89-6d1340fdf2fc/conversions/95320211-06f5-444e-b11a-d46b7f27b587-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3130d5d-46f4-4d62-9a89-6d1340fdf2fc/conversions/95320211-06f5-444e-b11a-d46b7f27b587-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3130d5d-46f4-4d62-9a89-6d1340fdf2fc/conversions/95320211-06f5-444e-b11a-d46b7f27b587-xl-___webp_1920.webp 1920w

Днем 27 марта в центре Амстердама, недалеко от площади Дам, произошел инцидент: мужчина с ножом атаковал нескольких человек.

В результате атаки пострадали не менее пяти человек, трое из которых получили тяжелые ранения и были доставлены в больницы города. Состояние пострадавших пока уточняется.

Нидерландская полиция оперативно прибыла на место происшествия и оцепила район. Подозреваемый был задержан.