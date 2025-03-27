Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

Мужчина напал с ножом на людей в центре Амстердама

Изображение

Днем 27 марта в центре Амстердама, недалеко от площади Дам, произошел инцидент: мужчина с ножом атаковал нескольких человек.

В результате атаки пострадали не менее пяти человек, трое из которых получили тяжелые ранения и были доставлены в больницы города. Состояние пострадавших пока уточняется.

Нидерландская полиция оперативно прибыла на место происшествия и оцепила район. Подозреваемый был задержан.

Мотивы нападавшего остаются неизвестными, и власти не исключают ни одну из версий, включая бытовой конфликт или возможный террористический акт.

Амстердамнападение с ножом