Мужчина обокрал друга и спустил вырученные деньги в казино

Обокрал друга и спустил вырученные деньги в казино. Погорел на зависимости житель Могилева – мужчине 32 года. По материалам уголовного дела он украл у приятеля, с кем выпивал, золотую цепочку стоимостью более 8 500 рублей.

"Оперативники установили причастность к преступлению 32‑летнего знакомого потерпевшего. Накануне молодые люди вместе распивали алкогольные напитки. Когда заявитель уснул, могилевчанин снял с него украшение и ушел из дома. Позже он сдал украденное в ломбард, а вырученные деньги проиграл в игорных заведениях. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело. Не приглашайте в гости приятелей, в порядочности которых нет точной уверенности. Не оставляйте на видных местах ценные вещи и деньги".