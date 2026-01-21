3.72 BYN
Мужчина пошел искать свою девушку у нового ухажера и избил его
Житель Гродно заподозрил свою девушку в измене. Догадки мужчины любезно подтвердила лучшая подружка благоверной, которой та сама же и рассказала о своих похождениях. Но разговор по душам был отложен.
Пара вместе встретила Новый год, и после посиделок уставший мужчина отправился отдыхать. Проснувшись утром, он обнаружил, что пассия отсутствует и на звонки не отвечает. Догадавшись, где находится его возлюбленная, кавалер отправился к дому соперника. С порога конкуренты устроили разборки. Когда новый ухажер, наконец, ответил на главный вопрос и рассказал, мол, "да, было", ревность бывшего взяла верх. Не контролируя себя, обманутый кавалер избил конкурента и ушел. Получилось, как у классика: "Нет повести печальнее на свете...".
У брошенного мужчины помимо душевных переживаний теперь еще и уголовная статья за нанесение тяжких телесных повреждений.