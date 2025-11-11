Мужчина в ковбойской шляпе верхом на быке проехал по парковке Walmart

Полицейские из США приехали на вызов к мужчине, который ехал верхом на быке по парковке. Офицер полиции города Альянс получил сообщение о подозрительной активности: мужчина в ковбойской шляпе верхом на быке следует по парковке Walmart. Когда полицейский был на месте, он действительно обнаружил крупного самца и его наездника. По данным полиции, бык и его хозяин проезжали через город на родео, примерно в 40 километрах к востоку от города. Вскоре офицер и сам запрыгнул на быка, чтобы сфотографироваться.