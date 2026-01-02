Мужчину, похитившего 18-летнюю девушку, задержали с погоней и стрельбой возле Слуцка

Одним из первых в 2026 году в милицейские сводки попал 32-летний неоднократно ранее судимый житель Слуцка. Его подозревают в похищении человека. Задерживали мужчину с погоней и стрельбой. Эффектно вошел герой в новый год.

В милицию поступило сообщение, что неизвестный насильно посадил в машину и увез девушку, ей 18 лет. Группа задержания выехала на место, недалеко от Слуцка был обнаружен похожий Opel, водителю подали сигнал об остановке. Мужчина за рулем его проигнорировал, началась погоня. В какой-то момент машина замедлила движение, девушке удалось вырваться. Когда стало понятно, что водитель не реагирует, реально есть угроза жизни людям, было принято решение использовать оружие. Неадекватный и дерзкий нрав человек показал и при задержании. Причина такого поведения понятна - наркотики в организме. Житель Слуцка в ИВС, биологические образцы отправлены на экспертизу. А следователи возбудили уголовное дело за похищение человека.