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На белорусско-польской границе пограничники обнаружили двух избитых беженок

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Скриншот видео СК

Ночью 4 ноября вблизи польской границы белорусские пограничники обнаружили двух беженок (гражданки Эритреи и Гвинеи), одна из них не могла передвигаться, другая - истекала кровью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Как уточнили в ведомстве, пограничники оперативно вызвали бригаду медиков, иностранок доставили в Свислочскую ЦРБ для оказания медпомощи. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователем было установлено, что девушки направлялись в Европу для воссоединения со своими родственниками. Однако вместо того, чтобы помочь им, польские пограничники избили их, а после выдворили на белорусскую сторону. У одной из иностранок зафиксирован перелом позвоночника, у другой - рваная рана ноги.

В СК добавили, что преступные действия польских наемников тщательно задокументированы. Свислочским райотделом Следственного комитета их зверствам будет дана принципиальная правовая оценка.

В Госпогранкомитете обратили внимание, что принципы жестокости и ненависти, на которых основывается миграционная политика сопредельных стран ЕС, уже привели к трагической статистике смертей. С 2021 года на европейской границе погибли 59 беженцев, покалечены и избиты сотни иностранцев, искавших защиту на Западе.

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