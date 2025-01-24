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На химическом заводе в Пенсильвании произошел мощный взрыв: 13 человек пострадали

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13 человек пострадали в результате мощного взрыва на химическом заводе в Пенсильвании. Среди них 4 пожарных, прибывших на место происшествия.

Предприятие является крупнейшим в Штатах производителем специализированных химикатов, материалов для терморегулирования, устройств управления движением и сенсорных технологий.

Местные власти призвали жителей укрыться в домах и держать окна закрытыми, поскольку высока вероятность отравления опасными элементами.

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