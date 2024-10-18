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На Сахалине перевернулось судно "Григорий Ловцов"

На Сахалине перевернулось судно "Григорий Ловцов", груженое песком и щебнем.

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Это случилось на рейде порта, потому помощь пришла незамедлительно, однако это не помогло избежать трагических последствий: два человека погибли, еще четверо моряков числятся пропавшими без вести, лишь одного удалось спасти.

Поиски пропавших ведут чрезвычайные службы.

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