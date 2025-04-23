На востоке Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано к востоку от острова Тайвань. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 46 км к востоку от уезда Хуалянь с населением около 320 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.