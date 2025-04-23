3.66 BYN
3.04 BYN
3.45 BYN
На востоке Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
На востоке Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-xl-___webp_1920.webp 1920w
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано к востоку от острова Тайвань. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 46 км к востоку от уезда Хуалянь с населением около 320 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.