3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На юге Филиппин упал частный самолет - есть погибшие
На юге Филиппин из-за падения частного самолета Beech King Air 350 погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
По данным источника, авиакатастрофа произошла в 14:30 (09:30 мск) вдали от крупных населенных пунктов. Первыми на место происшествия прибыли жители близлежащих деревень, которые извлекли тела погибших из-под обломков самолета.
Авиационные власти Филиппин начали расследование инцидента.