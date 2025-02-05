На юге Филиппин упал частный самолет - есть погибшие

На юге Филиппин из-за падения частного самолета Beech King Air 350 погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на источник.

По данным источника, авиакатастрофа произошла в 14:30 (09:30 мск) вдали от крупных населенных пунктов. Первыми на место происшествия прибыли жители близлежащих деревень, которые извлекли тела погибших из-под обломков самолета.