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На ж/д вокзале в Румынии столкнулись два поезда - несколько человек пострадали
На железнодорожном вокзале в румынском городе Констанца столкнулись два поезда, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi 24.
Железнодорожная авария случилась в воскресенье, 4 мая. "После инцидента 20 человек прошли медицинское обследование на месте происшествия, пятеро были доставлены в больницу", - говорится в сообщении телеканала.
В Национальной компании железных дорог Румынии (CFR) уточнили, что пассажирский состав IR 1586 готовился к отправлению со станции, когда в него врезался поезд IR 1688, выполнявший маневр для изменения маршрута. По данным инспектората по чрезвычайным ситуациям, никто из пассажиров не получил тяжелых травм.
Железнодорожное движение на станции Констанца временно реорганизовали для оперативных мероприятий и расследований.