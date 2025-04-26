На ж/д вокзале в Румынии столкнулись два поезда - несколько человек пострадали

Фото ISU Constanţa news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c03b4b8-97fa-4782-be5c-8597672efc18/conversions/b4375c66-6ffb-4ba4-a21c-332afa639a28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c03b4b8-97fa-4782-be5c-8597672efc18/conversions/b4375c66-6ffb-4ba4-a21c-332afa639a28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c03b4b8-97fa-4782-be5c-8597672efc18/conversions/b4375c66-6ffb-4ba4-a21c-332afa639a28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c03b4b8-97fa-4782-be5c-8597672efc18/conversions/b4375c66-6ffb-4ba4-a21c-332afa639a28-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ISU Constanţa

На железнодорожном вокзале в румынском городе Констанца столкнулись два поезда, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi 24.

Железнодорожная авария случилась в воскресенье, 4 мая. "После инцидента 20 человек прошли медицинское обследование на месте происшествия, пятеро были доставлены в больницу", - говорится в сообщении телеканала.

В Национальной компании железных дорог Румынии (CFR) уточнили, что пассажирский состав IR 1586 готовился к отправлению со станции, когда в него врезался поезд IR 1688, выполнявший маневр для изменения маршрута. По данным инспектората по чрезвычайным ситуациям, никто из пассажиров не получил тяжелых травм.