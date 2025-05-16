Нанес удар ножом. Могилевчанин совершил покушение на убийство участкового при исполнении

В Могилеве участковый инспектор милиции выбыл на сообщение о семейно-бытовом конфликте. По адресу находился агрессивно настроенный 61-летний мужчина, который внезапно достал из кармана нож и нанес стражу порядка удар в область живота, причинив тяжкие телесные повреждения. Раненый сотрудник попытался догнать злоумышленника, однако тот скрылся на машине, вооруженный ножом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Незамедлительно был объявлен план "Перехват". Инспекторы ГАИ обнаружили подозреваемого, началась погоня. На автодороге М-8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины вблизи д. Воронино Быховского района мужчина не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил столкновение со стоящим авто.

В результате ДТП преследуемый погиб.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 25 лет, или пожизненное заключение или исключительную меру наказания.

Разбирательство находится на личном контроле министра внутренних дел