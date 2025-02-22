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Нехитрые манипуляции. Жительница Витебска на несколько дней продлила себе больничный
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Нехитрые манипуляции - и цифры меняются. Так жительница Витебска на несколько дней продлила себе больничный, не желая выходить на работу.
Когда девушка отнесла листок нетрудоспособности на работу, у нее начались проблемы.
Сотрудник отдела кадров засомневался в подлинности записей в документе, это стало поводом для обращения за помощью к правоохранителям.
Проверку провели эксперты, которые и расставили все точки над "і".