Неуместная шутка курьера в метро закончилась уголовным делом
Автор:Редакция news.by
Как неуместная шутка в метро может закончиться уголовным делом, теперь знает и 27-летний мужчина, доставщик еды. Курьер в подземке привлек внимание сотрудников, его пригласили на досмотр, но он неожиданно заявил, что у него в сумке находится бомба и попытался покинуть станцию, распихивая сотрудников в стороны.
Группа задержания быстро оказалась на месте, мужчину задержали. И как выяснилось, в рюкзаке находился лишь пакет с едой, а сам неуместно пошутил.
Очень своеобразное чувство юмора, особенно весело, когда возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве.