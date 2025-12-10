Неуместная шутка курьера в метро закончилась уголовным делом

Как неуместная шутка в метро может закончиться уголовным делом, теперь знает и 27-летний мужчина, доставщик еды. Курьер в подземке привлек внимание сотрудников, его пригласили на досмотр, но он неожиданно заявил, что у него в сумке находится бомба и попытался покинуть станцию, распихивая сотрудников в стороны.