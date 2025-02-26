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Очередная погоня из США, снятая на видеорегистратор, завирусилась в интернете

Полицейские из Мичигана пытались остановить нарушителя правил дорожного движения. Несмотря на небольшие нарушения, мужчина решил скрыться и уже во время погони наделал делов. Он повредил несколько патрульных автомобилей и едва не врезался в школьный автобус.

При этом скрыться почти удалось: нарушитель оставил свою машину и убежал от преследователей.

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Но позже беглец все же попался. Сообщается, что выпустить на свободу его согласились лишь под залог в 50 тыс. долларов. 

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