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Очередная погоня из США, снятая на видеорегистратор, завирусилась в интернете
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4_22025-02-27T19:03:19.000000Z00
Полицейские из Мичигана пытались остановить нарушителя правил дорожного движения. Несмотря на небольшие нарушения, мужчина решил скрыться и уже во время погони наделал делов. Он повредил несколько патрульных автомобилей и едва не врезался в школьный автобус.
При этом скрыться почти удалось: нарушитель оставил свою машину и убежал от преследователей.
Но позже беглец все же попался. Сообщается, что выпустить на свободу его согласились лишь под залог в 50 тыс. долларов.