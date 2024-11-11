Опомнилась: неравнозначный обмен в Столбцовском районе закончился уголовным делом

Пенсионерка в Столбцовском районе обменяла золотые серьги на плед. К женщине наведалась незнакомка и предложила купить покрывало, но хозяйка отказалась, мол, нет столько денег.



Тогда гостья предложила обмен: пожилая женщина ей золотые серьги, а продавец - плед. Пенсионерка согласилась. Лишь после ухода незнакомки она поняла, что обмен был невыгодный, тогда и обратилась в милицию.



Гостью оперативники нашли, а эксперты провели товароведческую экспертизу. Итог - стоимость пледа 87 рублей, а вот серьги стоят около 1200. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.