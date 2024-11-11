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От ожогов до травм лица: почти три десятка белорусов пострадали от пиротехники за праздничные дни

14 взрослых и 12 детей пострадали от взрыва пиротехники в праздничные дни. Неутешительные данные приводит МЧС Беларуси. У людей в основном рваные раны, ожоги рук и травмы лица.

Так, в Пинске с повреждением глаза госпитализирован 13-летний мальчик. Он неудачно взорвал петарду.

Новогодние торжества продолжаются, поэтому спасатели еще раз напоминают простые, но важные правила использования огненной атрибутики. Нельзя поджигать изделие повторно, если оно не сработало с первого раза. Главное - сначала читайте инструкцию, а уже потом пользуйтесь. Не омрачайте себе праздники своими же руками!

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