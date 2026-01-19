Парень забрал алкоголь у прохожего, ему грозит статья за грабеж

Жажда замучила или просто приключений искал. В Солигорске 29-летний парень, прогуливаясь с товарищем по городу, видимо, так заскучал, что расслабиться решил с помощью горячительных напитков. Покупать спиртное не стал, а просто решил забрать у прохожего. Некий мужчина оказался неподалеку, а в руках нес настойку. Эту бутылку фигурант и забрал. Убегать даже не пытался, а на возмущение владельца имущества не реагировал, просто продолжил променад.