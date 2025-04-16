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Пассажирка рейсового автобуса пыталась ввезти из Польши в Беларусь марихуану
Брестские пограничники пресекли попытку ввоза наркотиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Брестской пограничной группы.
Инцидент произошел 14 апреля в пункте пропуска "Брест". Рейсовый автобус ехал из Польши в Беларусь. Во время пограничного контроля у гражданки Беларуси было обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета. Экспертиза установила, что это марихуана.
"Жительница Гродно проходила обучение в одном из учреждений образования Польши и за это время неоднократно приобретала наркотики для собственного употребления", - отметили в Брестской пограничной группе.
За незаконное перемещение через границу и незаконный оборот наркотического средства в отношении белоруски возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328-1 УК и ч.1 ст.328 УК. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания пограничной группы.