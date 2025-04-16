Пассажирка рейсового автобуса пыталась ввезти из Польши в Беларусь марихуану

Фото Брестской пограничной группы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c0684cb-4d06-4c99-97da-5411211b7549/conversions/73a25e0d-9dcb-4ff6-8969-0f230a19d66b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c0684cb-4d06-4c99-97da-5411211b7549/conversions/73a25e0d-9dcb-4ff6-8969-0f230a19d66b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c0684cb-4d06-4c99-97da-5411211b7549/conversions/73a25e0d-9dcb-4ff6-8969-0f230a19d66b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c0684cb-4d06-4c99-97da-5411211b7549/conversions/73a25e0d-9dcb-4ff6-8969-0f230a19d66b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Брестской пограничной группы

Брестские пограничники пресекли попытку ввоза наркотиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Брестской пограничной группы.

Инцидент произошел 14 апреля в пункте пропуска "Брест". Рейсовый автобус ехал из Польши в Беларусь. Во время пограничного контроля у гражданки Беларуси было обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета. Экспертиза установила, что это марихуана.

"Жительница Гродно проходила обучение в одном из учреждений образования Польши и за это время неоднократно приобретала наркотики для собственного употребления", - отметили в Брестской пограничной группе.