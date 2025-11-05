3.68 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
Пенсионер из Минска инвестировал в крипту 50 тыс. рублей и стал жертвой аферистов
Автор:Редакция news.by
Инвестировал в крипту 50 тыс. рублей, а вывел - ничего. Жертвой аферистов стал пенсионер из Минска. В интернете 70-летний мужчина увидел рекламу о выгодных инвестициях в биржу. Связался с менеджером, узнал все тонкости, что нужно пройти регистрацию на специальной платформе и пополнять свой счет.
Марк Жданов, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска:
"Пенсионер в течение месяца инвестировал около 50 тыс. рублей, а когда захотел вывести деньги, консультант перестал выходить на связь. Заявитель осознал, что стал жертвой аферистов, после чего обратился в милицию".
Фото pixabay.com