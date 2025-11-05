Пенсионер из Минска инвестировал в крипту 50 тыс. рублей и стал жертвой аферистов

Инвестировал в крипту 50 тыс. рублей, а вывел - ничего. Жертвой аферистов стал пенсионер из Минска. В интернете 70-летний мужчина увидел рекламу о выгодных инвестициях в биржу. Связался с менеджером, узнал все тонкости, что нужно пройти регистрацию на специальной платформе и пополнять свой счет.