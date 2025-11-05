Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Пенсионер из Минска инвестировал в крипту 50 тыс. рублей и стал жертвой аферистов

Инвестировал в крипту 50 тыс. рублей, а вывел - ничего. Жертвой аферистов стал пенсионер из Минска. В интернете 70-летний мужчина увидел рекламу о выгодных инвестициях в биржу. Связался с менеджером, узнал все тонкости, что нужно пройти регистрацию на специальной платформе и пополнять свой счет.

Марк Жданов, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска:

"Пенсионер в течение месяца инвестировал около 50 тыс. рублей, а когда захотел вывести деньги, консультант перестал выходить на связь. Заявитель осознал, что стал жертвой аферистов, после чего обратился в милицию".

