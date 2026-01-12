Петли и удавки едва не погубили оленей - на помощь пришли инспекторы природоохраны. История со счастливым концом приключилась в Глубокском районе. Во время рейда Госинспекции сотрудники нашли самца оленя благородного. Животное застряло в петле и не могло выбраться. Защитники природы, хоть и не без усилий, но смогли освободить дикого зверя и отпустить его на волю.

Виктория Волковыцкая, старший государственный инспектор Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

"При осмотре территории в ближайшем кустарнике была обнаружена еще одна петля из металлического троса и петля-удавка из капроновой нити. В ходе дальнейших разбирательств было установлено, что петли установил местный житель недалеко от своей дачи. Следственно-оперативной группой Глубокского РОВД при проведении осмотра жилища изъято зарегистрированное охотничье ружье, патроны, снаряженные картечью, самогонный аппарат и 10 литров самогона, пакет с рыболовными сетями".

"Глубокским РОВД проводится проверка в отношении подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.282 УК Республики Беларусь, а также о привлечении к административной ответственности по ст.16.26 КоАП Республики Беларусь", - добавила Виктория Волковыцкая.