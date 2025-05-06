Пограничники пресекли ввоз в Беларусь около 3,5 кг наркотиков

Пограничники задержали гражданина Беларуси, который пытался ввезти в страну около 3,5 кг наркотиков. Об этом сообщила БЕЛТА , ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

При прохождении пограничного контроля 27 апреля в пункте пропуска "Брест" в легковом автомобиле гражданина Беларуси, который ехал из Нидерландов, были обнаружены 32 свертка с веществом растительного происхождения. Согласно экспертизе, в свертках находилось около 2,5 кг гашиша и 1 кг марихуаны. Опасные вещества были спрятаны в спинках передних сидений автомобиля. По словам мужчины, он планировал приобрести в Европе автомобиль, но потратил деньги на наркотики.