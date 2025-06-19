Полицейские обнаружили майнинговую ферму в Ростовской области, ворующую электричество

В Ростовской области полицейские обнаружили майнинговую ферму в гаражном комплексе города Батайска. Изъяты 13 установок, обеспечивающих добычу криптовалюты, сим-карты с интернет-роутером, камера видеонаблюдения с флеш-накопителем, а также прибор учета электроэнергии. Сотрудники сетевой компании произвели замер и установили, что совокупный объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 480 тыс. киловатт-часов.